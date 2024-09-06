З наближенням холодів українців турбує, як буде з відключеннями електроенергії взимку.

З наближенням холодів українців хвилює питання можливих відключень електроенергії взимку. 4 вересня Центр протидії дезінформації відповів на найпопулярніші питання з цього приводу.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук повідомив, що в оптимістичному сценарії в Україні працюватимуть 8-9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів.

Він також припустив, що з 6 ГВт пошкодженої потужності вдасться відновити половину. У такому разі відключення електроенергії можуть тривати до 12 годин на добу.

Юрій Корольчук також зазначив, що в більш песимістичному сценарії буде відновлено лише близько 2 ГВт потужності. При цьому працюватимуть 6-7 блоків, а зима буде холодною, що може призвести до кризової ситуації в енергосистемі. У найгіршому випадку, якщо російські збройні сили атакуватимуть енергооб'єкти, відключення електроенергії та опалення можуть тривати до 20 годин на добу.

Член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк прогнозує, що при температурах до -10°C електроенергія буде подаватися лише 12-14 годин на добу.

Центр протидії дезінформації порадив бізнесу та громадянам підготуватися до можливих відключень взимку, забезпечивши себе резервними системами живлення, такими як павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.