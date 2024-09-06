Новина викликала обурення у мережі через підозри щодо недобросовісного використання бюджетних коштів, оскільки спочатку було неправильно трактовано вид "штор",

"Укрзалізниця" оголосила, що витратить майже 7 млн грн не на звичайні штори, а на вогнетривкі ролети. Ця реакція є відповіддю на скандал, що виник навколо закупівлі, через припущення про можливу покупку звичайних тканинних фіранок. В "Укрзалізниці" відповіли на звинувачення у купівлі звичайних "фіранок".

"Укрзалізниця" пояснила, що тендер стосується закупівлі спеціальних вогнетривких ролетів, а не звичайних тканинних штор. Вимоги до продукції включають:

Каркас ролет має бути виготовлений з урахуванням конкретних розмірів алюмінієвого профілю.

Одна ролет розсіює світло, інша – непрозора.

Штори-ролети повинні бути з вогнетривкої тканини, фіксуватися в заданому положенні і відповідати вимогам щодо витривалості.

"Укрзалізниця" планує закупити спеціальні вогнетривкі подвійні конструкції-ролети, а не звичайні тканинні штори. Такими шторами зі старих вагонів із дерев’яними рамами окремі телеграм-канали та ЗМІ ілюстрували повідомлення про закупівлю, і це, звісно, викликало непорозуміння щодо цін", – повідомили в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" також зазначила, що вдалося знизити вартість продукції в порівнянні з попередніми закупівлями, які проводилися в першій половині 2023 року. Завдяки участі двох постачальників у тендері, кінцева ціна під час торгів виявилася нижчою.

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