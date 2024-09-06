Більшість пенсіонерів отримують пенсійні виплати менше ніж 5 тис. гривень, тоді як максимальна пенсія перевищує 23 тисячі.

Розмір пенсії для українських громадян визначається на основі їхньої заробітної плати та страхового стажу. Відомо, який рівень доходу необхідний, щоб під час пенсійного віку отримувати 23 тисячі гривень.

За інформацією Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні за останні три місяці 2024 року зросла на 73 гривні і становить 5,8 тис. гривень. На початку року середній розмір пенсії був 5,38 тис. гривень.

Проте 26% пенсіонерів отримують пенсію менше 3 тис. гривень. Розмір пенсій варіюється в залежності від регіону: жителі Києва отримують найвищі виплати, тоді як в Тернопільській області пенсії найменші.

Більшість пенсіонерів отримують пенсійні виплати менше 5 тис. гривень, тоді як максимальна пенсія перевищує 23 тис. гривень і доступна лише обмеженій кількості осіб.

Формула розрахунку пенсійної виплати враховує середню заробітну плату за три попередні роки, співвідношення власного доходу до середньої зарплати, страховий стаж та 1% від цих параметрів.

На сьогодні середня зарплата в Україні становить 13,54 тис. гривень.

Для отримання максимальної пенсії при 35 роках стажу необхідно мати офіційну заробітну плату в розмірі 67,45 тис. гривень. Якщо ж стаж становить 25 років, середня зарплата повинна бути ще вищою — 94,44 тис. гривень.

Якщо ж у громадянина є 35 років стажу, але середня зарплата була на рівні середньої по країні, він зможе розраховувати на пенсійну виплату лише 5,4 тис. гривень.

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