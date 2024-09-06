Шахраї все частіше використовують мобільних операторів як маску для вимагання грошей у українців. Вони надсилають повідомлення через месенджери або соцмережі, пропонуючи отримання коштів на рахунок або підключення додаткових послуг. За допомогою фішингових посилань у таких повідомленнях шахраї отримують доступ до особистих фінансових даних жертв.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ МВС.

Там пояснили, що аферисти створюють підроблений сайт мобільного оператора і обіцяють бонуси за реєстрацію SIM-картки на паспорт. Розміщують на сайті інструкції та фішингові посилання для Bank-ID. Просять ввести конфіденційні дані, такі як фінансова інформація, для доступу до особистого кабінету.

Щоб захиститися від шахраїв, варто:

Перевіряти інформацію на офіційних сайтах і в соцмережах мобільних операторів. Не переходити за підозрілими посиланнями.

"Якщо ваш акаунт було взламано або вашими даними заволоділи шахраї, зверніться до свого оператора та зв’язку та банку. Повідомте про шахрайські дії поліції", – попередили в МВС.

Нагадаємо, що раніше інтернет-шахраї ошукали українця на майже 30 тис. грн. Вони зателефонували під виглядом працівника банку і заявили про необхідність пройти верифікацію. Чоловік, довірившись незнайомцям, надав їм реквізити своєї банківської картки.

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