Шахраї все частіше використовують мобільних операторів як маску для вимагання грошей у українців. Вони надсилають повідомлення через месенджери або соцмережі, пропонуючи отримання коштів на рахунок або підключення додаткових послуг. За допомогою фішингових посилань у таких повідомленнях шахраї отримують доступ до особистих фінансових даних жертв.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ МВС.
Там пояснили, що аферисти створюють підроблений сайт мобільного оператора і обіцяють бонуси за реєстрацію SIM-картки на паспорт. Розміщують на сайті інструкції та фішингові посилання для Bank-ID. Просять ввести конфіденційні дані, такі як фінансова інформація, для доступу до особистого кабінету.
Щоб захиститися від шахраїв, варто:
- Перевіряти інформацію на офіційних сайтах і в соцмережах мобільних операторів.
- Не переходити за підозрілими посиланнями.
"Якщо ваш акаунт було взламано або вашими даними заволоділи шахраї, зверніться до свого оператора та зв’язку та банку. Повідомте про шахрайські дії поліції", – попередили в МВС.
Нагадаємо, що раніше інтернет-шахраї ошукали українця на майже 30 тис. грн. Вони зателефонували під виглядом працівника банку і заявили про необхідність пройти верифікацію. Чоловік, довірившись незнайомцям, надав їм реквізити своєї банківської картки.
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