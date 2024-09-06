У червні вартість водопостачання для деяких абонентів зросла, зокрема, Житомирводоканал, Дніпроводоканал, Чернівціводоканал, Харківводоканал, та Київводоканал.

В Україні споживачі оплачують не лише вартість водопостачання, а й водовідведення. У червні деяким абонентам довелося зіштовхнутися з підвищенням тарифів на воду.

У вересні очікується, що тарифи на водопостачання не зміняться. Однак варто враховувати, що окремі громади можуть самостійно вирішити підвищити ціни на свої послуги.

У червні вартість водопостачання від ПрАТ "Енергоресурси" зросла до 53,39 гривні за кубометр. Підвищення тарифів торкнулося й інших регіональних постачальників води:

Житомирводоканал: 32,77 гривні за кубометр;

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода": 30,36 гривні;

Дніпроводоканал: 23,92 гривні;

Чернівціводоканал: 23,86 гривні;

КП "Водоканал" у місті Запоріжжя: 22,88 гривні;

Харківводоканал: 22,87 гривні;

Київводоканал: 21,42 гривні;

Черкасиводоканал: 20,19 гривні;

Львівводоканал: 20,04 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром": 17,45 гривні.

Вартість водовідведення також зросла. Найзначніше підвищення у червні зафіксовано у КП "Облводоканал", де тариф тепер становить 41,30 гривні за кубометр.

Нагадаємо, що ціна на світло залишиться незмінною у вересні для звичайних споживачів і зміниться після квітня 2025 року. Вартість газу залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр, не змінюючись для понад 90% українців, які користуються послугами "Нафтогазу".

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.