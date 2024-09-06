В Україні споживачі оплачують не лише вартість водопостачання, а й водовідведення. У червні деяким абонентам довелося зіштовхнутися з підвищенням тарифів на воду.
У вересні очікується, що тарифи на водопостачання не зміняться. Однак варто враховувати, що окремі громади можуть самостійно вирішити підвищити ціни на свої послуги.
У червні вартість водопостачання від ПрАТ "Енергоресурси" зросла до 53,39 гривні за кубометр. Підвищення тарифів торкнулося й інших регіональних постачальників води:
- Житомирводоканал: 32,77 гривні за кубометр;
- КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода": 30,36 гривні;
- Дніпроводоканал: 23,92 гривні;
- Чернівціводоканал: 23,86 гривні;
- КП "Водоканал" у місті Запоріжжя: 22,88 гривні;
- Харківводоканал: 22,87 гривні;
- Київводоканал: 21,42 гривні;
- Черкасиводоканал: 20,19 гривні;
- Львівводоканал: 20,04 гривні;
- КП "Івано-Франківськводоекотехпром": 17,45 гривні.
Вартість водовідведення також зросла. Найзначніше підвищення у червні зафіксовано у КП "Облводоканал", де тариф тепер становить 41,30 гривні за кубометр.
Нагадаємо, що ціна на світло залишиться незмінною у вересні для звичайних споживачів і зміниться після квітня 2025 року. Вартість газу залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр, не змінюючись для понад 90% українців, які користуються послугами "Нафтогазу".
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