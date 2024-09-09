В Україні зростає попит на дистанційну роботу, де роботодавці готові платити понад 25 тис. грн, шукаючи спеціалістів у різних галузях.

В Україні дистанційна робота стає дедалі популярнішою, а зарплати для таких фахівців сягають понад 25 тис. грн.

За даними відомого кадрового порталу, у 2024 році українські роботодавці переглянули свої пропозиції щодо заробітної плати, збільшивши середню до 20,5 тис. грн. Найбільший приріст спостерігається у сфері "Управління персоналом, HR", де середня зарплата зросла на 9% і досягла 25 тис. грн.

Високі зарплати пропонують і в інших галузях для дистанційних працівників.

Менеджер з розвитку бренд-іміджу

Міжнародна автомобільна компанія шукає менеджера з розвитку бренд-іміджу (HR-брендінг) із зарплатою від 25 тис. до 42 тис. грн. Пропонується гнучкий графік, дистанційна робота з будь-якої точки України та можливість займатися кількома проєктами одночасно.

Інспектор служби безпеки

На посаду інспектора служби безпеки пропонують зарплату від 25 тис. грн. Робота дистанційна з повною зайнятістю. Перевага надається людям з інвалідністю, ветеранам, пенсіонерам із досвідом роботи від одного року. Основні обов’язки включають забезпечення виконання політик і механізмів для захисту компанії.

Викладач-методист в онлайн-школу англійської мови

Також на дистанційну роботу запрошують викладача-методиста для проведення пробних занять в онлайн-школі англійської мови з зарплатою до 40 тис. грн. Пропонують офіційне працевлаштування, зручний графік 5/2, фіксовану ставку за урок і додаткові бонуси. Основні обов’язки — проведення пробних уроків тривалістю 50-60 хвилин за готовими матеріалами.

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