Українці можуть отримати збільшені платіжки за електроенергію восени через низку причин.

Українці можуть отримати підвищені рахунки за електроенергію, що може бути викликане кількома факторами, включаючи несправності в роботі електролічильника. Про це попередили в Прикарпаттяобленерго.



Щоб виявити несправності в роботі електролічильника, слід регулярно перевіряти його показники. Якщо дані про споживання електроенергії фіксуються своєчасно, будь-які неточності можна виявити швидко.

Причини збоїв у роботі лічильника можуть бути різними, включаючи механічні пошкодження або заводський брак, навіть у нових пристроях.

Показники лічильника потрібно подавати щомісячно: за два дні до кінця поточного місяця та до 3 числа наступного місяця.

Українці також можуть переплачувати за електроенергію через інші причини. Наприклад, якщо споживач не надає показники своєчасно, нарахування здійснюється за середньодобовим споживанням, що може призвести до вищих платіжок.

У разі повної відсутності оплати можливе повне відключення електропостачання.

Нагадаємо, тариф на електроенергію з 1 червня складає 4,32 гривні за кіловат-годину. Новий тариф для населення 4,32 грн за кВт-год покриває винятково собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам в Україні. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 грн.

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