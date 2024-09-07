На Дніпропетровщині завершився суд над адміністраторкою Telegram-каналу, яка незаконно привласнила кошти, що збиралися для військових. Зібрані гроші були частково витрачені на особисті потреби. Суд виніс вирок: п’ять років умовного ув’язнення з конфіскацією речей, придбаних на крадені кошти. Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Під час слідства з'ясувалося, що мешканка Марганця взяла на себе роль адміністраторки Telegram-каналу, присвяченого збору коштів для військових. Власника каналу знайти не вдалося, а жінка стверджує, що отримувала інструкції лише розміщувати оголошення про збір коштів для ЗСУ.

На її особисті рахунки надійшло понад 1,5 мільйона гривень, з яких вона привласнила 603 тисячі. Ці кошти були витрачені на їжу, іграшки, брендований одяг та іншу коштовну техніку, а також на відвідування ресторанів і кафе в Дніпрі.

Окрім того, 220 тисяч гривень жінка перерахувала особі з Запоріжжя, яка не має зв'язків із ЗСУ або армією. Ще 73 тисячі були надіслані іншому громадянину, який також не має стосунку до благодійності чи військових потреб.

Нікопольський міськрайонний суд затвердив угоду про визнання вини, укладену з обвинуваченою жінкою. Суддя призначив їй умовний термін покарання в п’ять років з іспитовим строком два роки. Крім того, у жінки конфіскують iPhone, придбаний на гроші з благодійних зборів, а також заборонять проводити будь-які благодійні акції.

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