У 2025 році виплати для внутрішньо переміщених осіб залишаться на рівні 2-3 тисяч гривень, але планується запровадження більш універсальної базової соціальної допомоги.

Міністерство соціальної політики України повідомило, що в 2025 році виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжать надаватися. Також планується запровадження більш універсальної базової соціальної допомоги.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю "Укрінформ". Вона зазначила, що внутрішньо переміщені особи, які вимушено залишили свої домівки, продовжуватимуть отримувати грошову допомогу від держави, але одночасно розроблятимуться нові, більш універсальні види підтримки.

Розмір виплат для ВПО залишиться незмінним — 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю, хоча раніше уряд розглядав можливість їх перегляду. Жолнович додала, що загальна сума допомоги для родини може бути досить значною.

"Тепер ці кошти виплачуються на домогосподарство. Наприклад, для родини з чотирьох осіб сума становить 10 тисяч гривень: по 3 тисячі на кожну дитину і по 2 тисячі на дорослого. Це вже досить суттєва підтримка", — пояснила міністр.

Виплати для ВПО будуть продовжувати надходити до таких вразливих категорій населення, як:

люди пенсійного віку;

люди з інвалідністю;

особи з низьким рівнем доходу.

Жолнович підкреслила, що ці категорії продовжать отримувати допомогу в розмірі 2-3 тисячі гривень, паралельно з розробкою нових видів соціальної підтримки.

Отже, у 2025 році розмір виплат не переглядатиметься.

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