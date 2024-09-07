Під час обшуків за місцем проживання та роботи підозрюваної були вилучені документація та чорнові записи.

В Україні після перевірок було знайдено збитки у розмірі майже 3 мільйонів гривень на закупівлі електроенергії. Підозрюється начальниця відділу освіти виконкому райради м. Кривого Рогу. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровсської обласної прокуратури.

Криворізька центральна окружна прокуратура повідомила про підозру начальниці відділу освіти виконкому однієї з районних рад Кривого Рогу у службовій недбалості, що призвела до серйозних наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно зі слідством, відділ освіти уклав договір з товариством на постачання електричної енергії для освітніх закладів м. Кривого Рогу.

Начальниця відділу освіти неодноразово вносила зміни до договору через додаткові угоди, в яких штучно завищувалась вартість електроенергії.

Не перевіривши ринкову ціну електроенергії, вона підписала акти приймання-передачі, завірені печаткою, а відділ освіти безпідставно перерахував кошти товариству. Внаслідок її дій місцевому бюджету завдано збитків на майже 3 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи підозрюваної були вилучені документація та чорнові записи.

Зараз розглядається питання про обрання запобіжного заходу та тимчасове відсторонення підозрюваної від займаної посади.

Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ поліції №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а оперативний супровід здійснює Управління СБУ в області.

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