В Україні деяким громадянам надається можливість безкоштовно користуватися житлово-комунальними послугами. Експерти розповіли, хто зможе отримати 100% знижку у 2024 році.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), ця пільга поширюється не лише на комунальні послуги, але й на придбання твердого та рідкого пічного пального, а також скрапленого газу.

Знижка надається пенсіонерам, які працювали у певних професіях і продовжують проживати у сільській місцевості після виходу на пенсію. До таких категорій відносяться:

працівники освітніх закладів;

працівники медичної та фармацевтичної сфери;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники культурних установ державної і комунальної форми власності, а також освітніх закладів у сфері культури.

Щоб отримати 100% знижку, пенсіонер має відповідати таким умовам:

Мати щонайменше три роки відповідного стажу;

Середньомісячний дохід сім'ї на одну особу протягом останніх шести місяців не повинен перевищувати 4,2 тисячі гривень.

Пільга надається на один рік з моменту подання заяви і діє до кінця року. Важливо відзначити, що пільга не поширюється на членів родини пільговика.

Як подати заяву на отримання знижки

Для оформлення знижки потрібно подати заяву та необхідні документи до Пенсійного фонду України. До заяви необхідно додати:

Документи, що підтверджують проживання у сільській місцевості;

Довідка про право на пільгу від відповідного відділу освіти, охорони здоров’я, культури або райдержадміністрації на основі даних трудової книжки.

Подати документи можна кількома способами: