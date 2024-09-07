Національний банк України (НБУ) запустить в обіг пам'ятну монету на честь ще однієї видатної особистості — Сергія Параджанова.

Національний банк України випустив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену режисерові Сергію Параджанову, видатному представнику українського поетичного кіно. Про це повідомили у самому Нацбанку.

В НБУ зазначено, що: тираж нової монети складає до 7 500 штук та монета виготовлена із срібла 925 проби.

Цього року виповнилося 100 років від дня народження митця. На його честь Національний банк з 4 вересня 2024 року вводить в обіг пам’ятну монету "Сергій Параджанов". Вона продовжує серію "Видатні особистості України" та є символом нескореності, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим, спадщина якого й досі живе в кожному кадрі, у кожній сцені.

На аверсі монети, на фоні дзеркального покриття, розміщено стилізоване зображення розрізаного плоду граната з видимими його зернами. Цей образ символізує "оголену душу маестро, в якій велике місце займала Україна, де він певний час жив і працював".

На реверсі монети зображено стилізований портрет Сергія Параджанова та колаж з фрагментів його творчості. Вгорі над композицією розміщені написи: "Сергій Параджанов"; "100".

Купити пам'ятну монету "Сергій Параджанов" можна буде з 10 вересня 2024 року через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України. Монети також будуть доступні у банках-дистриб'юторах: Укргазбанк; Таскомбанк; ПриватБанк; Ощадбанк; ПУМБ.

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