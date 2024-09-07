У НБУ озвучили плани, чи будуть вводити в Україні банкноту номіналом 5 тисяч гривень.

В Україні наразі не планують випускати банкноту номіналом 5000 гривень як еквівалент 100 доларів. Голова Національного банку пояснив, що є кілька причин, які обґрунтовують це рішення. Голова Нацбанку Андрій Пишний підтвердив, що НБУ також не має наміру відмовлятися від дрібних розмінних монет.

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначає, що існуючі номінали банкнот відповідають поточній ситуації, тому випуск банкноти номіналом 5000 гривень наразі не є необхідним.

Також в НБУ повідомили, що деномінацію дрібних монет, тобто їх вилучення з обігу, наразі не планують. Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що питання деномінації постійно аналізується, але на даний момент рішення про відмову від дрібних монет не прийнято.

Натомість НБУ планує ввести нові монети, що замінять копійки. Це може відбутися вже найближчим часом, якщо ініціатива отримає підтримку. Існує ймовірність, що карбування нових монет почнеться в 2025 році.

З серпня 2024 року Нацбанк також розпочав вилучення з обігу старих банкнот номіналом 500 гривень, які були випущені у 2003–2007 роках. Ці банкноти будуть поступово замінені на сучасніші.

Нагадаємо також що Національний банк України випустив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену режисерові Сергію Параджанову, видатному представнику українського поетичного кіно.

Купити пам'ятну монету "Сергій Параджанов" можна буде з 10 вересня 2024 року через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України. Монети також будуть доступні у банках-дистриб'юторах: Укргазбанк; Таскомбанк; ПриватБанк; Ощадбанк; ПУМБ.

Джерело: LIGA.net

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