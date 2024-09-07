Кабачкова ікра по-одеськи має свою особливість. Окрім традиційних інгредієнтів – цибулі, помідорів і часнику, для приготування смачної кабачкової ікри знадобляться болгарський та гострий перець. Вишуканість закуски надає невелика кількість лимонного соку.
Особливості рецепту
Щоб приготувати смачну кабачкову ікру по-одеськи, необхідно спочатку обпекти болгарський перець, щоб зняти шкірку. Помідори також потрібно бланшувати – залити окропом, щоб легше було їх чистити. Цей процес допомагає досягти майже кремової текстури ікри.
Популяризатор одеської кухні Савва Лібкін пропонує сімейний рецепт, за яким, щоб приготувати смачну кабачкову ікру, в кінці процесу додається приблизно 30 мл лимонного соку.
Ікра відмінно зберігається в холодильнику та чудово доповнює будь-які страви, що робить її ідеальною для приготування смачної кабачкової ікри.
Інгредієнти (на 7 порцій):
- Кабачки – 2 кг
- Помідори – 1 кг
- Жовтий перець – 200 г
- Цибуля ріпчаста – 300 г
- Часник – 100 г
- Гострий червоний перець – 1 шт.
- Лимонний сік – 30 мл
- Олія – 300 мл
- Сіль – за смаком
- Мелений духмяний перець – за смаком
Приготування смачної кабачкової ікри по-одеськи:
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Підготувати овочі:
- Помідори ошпарити окропом, зняти шкірку, видалити насіння і нарізати кубиками.
- Кабачки помити і нарізати кубиками.
- Цибулю і часник нарізати скибочками.
- Гострий перець очистити від насіння і також нарізати скибочками.
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Обпалити солодкий перець:
- Солодкий перець обпалити на вогні, очистити від шкірки, видалити насіння і плодоніжки, нарізати м’якоть кубиками.
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Тушкувати овочі:
- Цибулю, часник і гострий перець обсмажити на 30 мл олії на повільному вогні протягом 15 хвилин до появи карамелізації.
- Додати кабачки, помідори і болгарський перець. Тушкувати 10 хвилин, додати лимонний сік і тушкувати ще 5 хвилин. Посолити та поперчити за смаком.
- Готувати на дуже слабкому вогні 20 хвилин. Додати решту олії і вимкнути вогонь. Відрегулювати смак сіллю та перцем.
Так ви зможете приготувати смачну кабачкову ікру, яка стане чудовим доповненням до будь-якої страви.
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