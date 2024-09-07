Приготуйте смачну кабачкову ікру по-одеськи з особливим смаковим акцентом завдяки лимонному соку і ніжній кремовій текстурі, яка стане ідеальним доповненням до будь-якої страви.

Кабачкова ікра по-одеськи має свою особливість. Окрім традиційних інгредієнтів – цибулі, помідорів і часнику, для приготування смачної кабачкової ікри знадобляться болгарський та гострий перець. Вишуканість закуски надає невелика кількість лимонного соку.

Особливості рецепту

Щоб приготувати смачну кабачкову ікру по-одеськи, необхідно спочатку обпекти болгарський перець, щоб зняти шкірку. Помідори також потрібно бланшувати – залити окропом, щоб легше було їх чистити. Цей процес допомагає досягти майже кремової текстури ікри.

Популяризатор одеської кухні Савва Лібкін пропонує сімейний рецепт, за яким, щоб приготувати смачну кабачкову ікру, в кінці процесу додається приблизно 30 мл лимонного соку.

Ікра відмінно зберігається в холодильнику та чудово доповнює будь-які страви, що робить її ідеальною для приготування смачної кабачкової ікри.

Інгредієнти (на 7 порцій):

Кабачки – 2 кг

Помідори – 1 кг

Жовтий перець – 200 г

Цибуля ріпчаста – 300 г

Часник – 100 г

Гострий червоний перець – 1 шт.

Лимонний сік – 30 мл

Олія – 300 мл

Сіль – за смаком

Мелений духмяний перець – за смаком

Приготування смачної кабачкової ікри по-одеськи:

Підготувати овочі: Помідори ошпарити окропом, зняти шкірку, видалити насіння і нарізати кубиками.

Кабачки помити і нарізати кубиками.

Цибулю і часник нарізати скибочками.

Гострий перець очистити від насіння і також нарізати скибочками. Обпалити солодкий перець: Солодкий перець обпалити на вогні, очистити від шкірки, видалити насіння і плодоніжки, нарізати м’якоть кубиками. Тушкувати овочі: Цибулю, часник і гострий перець обсмажити на 30 мл олії на повільному вогні протягом 15 хвилин до появи карамелізації.

Додати кабачки, помідори і болгарський перець. Тушкувати 10 хвилин, додати лимонний сік і тушкувати ще 5 хвилин. Посолити та поперчити за смаком.

Готувати на дуже слабкому вогні 20 хвилин. Додати решту олії і вимкнути вогонь. Відрегулювати смак сіллю та перцем.

Так ви зможете приготувати смачну кабачкову ікру, яка стане чудовим доповненням до будь-якої страви.

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