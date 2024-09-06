Дізнайтеся секрет приготування курячих котлет по-одеськи від шеф-кухаря Савви Лібкіна, який поділиться своїм улюбленим рецептом, перевіреним ще з дитинства.

Популяризатор одеської кухні, ресторатор та шеф-кухар Савва Лібкін розкрив секрет приготування курячих котлет по-одеськи, які він їв у дитинстві завдяки маминому рецепту. Щоб приготувати курячі котлети по-одеськи, вам знадобиться 1 кг курячого філе і трохи білого хліба, який потрібно замочити в молоці.

Поради від Савви Лібкіна щодо приготування курячих котлет по-одеськи:

Використовуйте великі домашні яйця і не полініться приготувати фарш власноруч. Замість того, щоб відбивати фарш, як для звичайних котлет, просто добре перемішайте його. Смажте котлети на суміші олії та вершкового масла для найкращого результату. Подавайте котлети по-одеськи без гарніру, по 6-7 штук на порцію.

Інгредієнти для курячих котлет по-одеськи (на 5 порцій):

Куряче філе – 1 кг

Яйця – 3 шт.

Кріп (гілочка) – 100 г

Булочка – 200 г

Сіль – за смаком

Молоко 2,5% – 100 мл

Масло вершкове 73% – 70 г

Олія – 50 мл

Як приготувати курячі котлети по-одеськи:

Замочіть хліб: Зріжте скоринку з булочки і замочіть її в молоці на 5 хвилин. Приготуйте фарш: Пропустіть філе і замочену булочку через м’ясорубку з дрібною решіткою. Додайте яйця, добре перемішайте, потім додайте сіль і дрібно нарізаний кріп. Знову ретельно перемішайте. Смажте котлети по-одеськи: Використовуйте дві столові ложки, змочені у холодній воді, щоб сформувати котлети з фаршу. Смажте на олії по півтори-дві хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Цей простий рецепт дозволяє легко приготувати курячі котлети по-одеськи вдома, надаючи їм той самий смак і аромат, як у дитинстві. Не забувайте, що основна ідея приготування курячих котлет по-одеськи – це ретельне перемішування фаршу і смаження на суміші олії та вершкового масла.

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