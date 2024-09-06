Популяризатор одеської кухні, ресторатор та шеф-кухар Савва Лібкін розкрив секрет приготування курячих котлет по-одеськи, які він їв у дитинстві завдяки маминому рецепту. Щоб приготувати курячі котлети по-одеськи, вам знадобиться 1 кг курячого філе і трохи білого хліба, який потрібно замочити в молоці.
Поради від Савви Лібкіна щодо приготування курячих котлет по-одеськи:
- Використовуйте великі домашні яйця і не полініться приготувати фарш власноруч.
- Замість того, щоб відбивати фарш, як для звичайних котлет, просто добре перемішайте його.
- Смажте котлети на суміші олії та вершкового масла для найкращого результату.
- Подавайте котлети по-одеськи без гарніру, по 6-7 штук на порцію.
Інгредієнти для курячих котлет по-одеськи (на 5 порцій):
- Куряче філе – 1 кг
- Яйця – 3 шт.
- Кріп (гілочка) – 100 г
- Булочка – 200 г
- Сіль – за смаком
- Молоко 2,5% – 100 мл
- Масло вершкове 73% – 70 г
- Олія – 50 мл
Як приготувати курячі котлети по-одеськи:
- Замочіть хліб: Зріжте скоринку з булочки і замочіть її в молоці на 5 хвилин.
- Приготуйте фарш: Пропустіть філе і замочену булочку через м’ясорубку з дрібною решіткою. Додайте яйця, добре перемішайте, потім додайте сіль і дрібно нарізаний кріп. Знову ретельно перемішайте.
- Смажте котлети по-одеськи: Використовуйте дві столові ложки, змочені у холодній воді, щоб сформувати котлети з фаршу. Смажте на олії по півтори-дві хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Цей простий рецепт дозволяє легко приготувати курячі котлети по-одеськи вдома, надаючи їм той самий смак і аромат, як у дитинстві. Не забувайте, що основна ідея приготування курячих котлет по-одеськи – це ретельне перемішування фаршу і смаження на суміші олії та вершкового масла.
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