Пенсії деяких українців збільшаться завдяки надбавці від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Ця надбавка буде надана пенсіонерам, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій, за умови, що їх пенсія менша ніж 3 250 гривень. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Щоб отримати цю надбавку, пенсіонери повинні відповідати ще одній умові: з 1 березня 2023 року вони не мали міжнародної грошової допомоги або виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Розмір надбавки визначається індивідуально і розраховується як різниця між 3 250 гривнями та сумою пенсії особи. Наприклад, якщо пенсія складає 2 800 гривень, то надбавка буде розрахована як 3 250 – 2 800 = 450 гривень.

Надбавка нараховується автоматично на основі даних з реєстрів, тому пенсіонерам не потрібно самостійно звертатися до відповідних органів. Програма від ООН буде діяти щонайменше до кінця 2024 року.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні набудуть чинності посилені пенсійні правила, відповідно до змін, ухвалених у 2017 році. Це призведе до того, що ще більше українців не зможуть виходити на пенсію у 60 років у заплановані терміни.

Збільшаться також вимоги для виходу на пенсію у 63 роки. Наразі потрібно мати 21 рік стажу, але з наступного року ця вимога зросте до 22 років. У 2026 році буде потрібно 23 роки стажу, у 2027 році — 24 роки, а з 2028 року — 25 років стажу для досягнення пенсійного віку в 63 роки.

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