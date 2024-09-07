Енергетичний експерт Віктор Куртєв прогнозує завершення графіків відключень електроенергії в Україні максимум через два тижні, незважаючи на можливі нові атаки.

Вітчизняна енергетика має позитивні новини для споживачів. Відомий експерт Віктор Куртєв, який спеціалізується на енергетичних питаннях, озвучив оптимістичний прогноз щодо графіків відключень електроенергії.

За словами Куртєва, «оптимістичний сценарій передбачає, що графіки відключень можуть зникнути вже цього тижня». Незважаючи на те, що поточні тижні можуть бути трохи важчими, він впевнений, що максимум через два тижні ситуація стабілізується і графіки відключень припиняться. Однак, він зазначив, що це залежить від можливих нових атак.

Експерт підкреслив, що мережеві об'єкти швидше відновлюються після ушкоджень завдяки досвіду, набутому після перших атак. «Ми навчилися, як ефективно відновлювати енергетичні об'єкти, і маємо достатній запас ремонтного обладнання, включаючи лінії, трансформатори та вимикачі», — зазначив Куртєв.

Він також додав, що «не потрібно перебільшувати наслідки» нинішніх труднощів. У найближчі десять днів населення може зіштовхнутися з однією або двома чергами відключень, а в окремі вечори — з трьома чергами з шести. Проте він запевняє, що максимальний термін для подолання цих труднощів не перевищить двох тижнів.

Щодо відновлювальної здатності енергооб'єктів, Куртєв запевнив, що порогова точка вже пройдена, і в подальшому відновлення проходитиме ще швидше. «Ми впевнені, що з кожним днем ситуація покращуватиметься», — резюмував він.

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