Завжди є людина, яка, начебто, перебуває у постійному стані «майже».

Ці знаки Зодіаку мали на увазі це, так само як ваш гороскоп має на увазі дії, які вам слід вжити.

Отже, почнемо, які знаки зодіаку є найбільш пасивно-агресивними і що астрологія може нам про них розповісти?

1. РИБИ (19 лютого – 20 березня)

Вони на 100 відсотків не хочуть конфронтації, і якщо ви навіть спробуєте, вони обрушать на вас весь тягар свого слізливого мучеництва. Вони будуть дутися, хмуритися і вимагатиме всю увагу в кімнаті, і якщо ви нарешті дасте їм те, що вони хочуть (увага), вони відвернуться і прошепчуть:

"Все в порядку". Ніколи не питайте у похмурих риб, що не так, якщо ви не налаштовані серйозно і не хочете отримати чесну відповідь.

Найгіршою тратою сеансу групової терапії було б коло, повне мучеників-рибів, які все блаженно страждають, пояснюючи, що «все добре».

2. БЛИЗНЮКИ (21 травня - 20 червня)

Хоча ці люди не страждають святі, як Риби, їхня нерішучість сама по собі може змусити вас захотіти задушити їх до смерті, просто щоб змусити їх дотримуватися плану.

Близнюки не хочуть боротися, але вони також не хочуть брати на себе зобов'язання, так що ви отримаєте милу пісеньку і танець щоразу, коли справа дійде до того, щоб змусити їх прийняти рішення.

"Так, це звучить добре", - ось що скажуть вам Близнюки, коли ви запитаєте їх, чи хочуть вони піти кудись із вами. Не "Так!", а "Хм, мені подобається це місце".

Якщо ви прихильник часу та розкладу, тікайте — не йдіть — від свого друга-Близнюка, оскільки пасивно-агресивна поведінка — це те, що змушує їх цокати.

3. ТЕРЕЗИ (23 вересня - 22 жовтня)

Ого, ви можете вирвати собі все волосся, намагаючись зрозуміти, що намагається сказати вам ваш друг або приятель Терези. Ці люди настільки захоплюються балансом та ефективністю, що вони рідко, якщо взагалі колись, пов'язують себе з цілісною пропозицією із цілісними емоціями.

Вони по-справжньому люблять люди, і ніхто не стане кращим другом, ніж ваш приятель Терези, але, чорт забирай, коли справа доходить до остаточних тверджень, не звертайте на них уваги. Крім того, вони не хочуть зачіпати почуття людей, тому це обмежує їхнє спілкування, іноді.

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