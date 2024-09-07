Цієї осені українці можуть очікувати підвищення витрат на електроенергію та воду, незважаючи на заборону на підвищення тарифів на ЖКП.

Восени 2024 року, незважаючи на заборону підвищення тарифів на основні житлово-комунальні послуги, українці отримають більші платіжки. Деякі з них зіткнуться з підвищенням витрат на електроенергію, інші — на воду.

Politeka розповідає про те, де і чому зросте вартість послуг.

Електроенергія

Попри те, що уряд встановив новий річний тариф на електричну енергію для населення на рівні 4,32 грн/кВт-год (з 2,64 грн/кВт-год), деякі українці можуть сплатити значно більше цієї осені. Це стосується тих, хто користується зарядними системами типу "екофлоу". Вартість такої електрики може досягати 14-15 грн/кВт-год, а електроенергія від генераторів буде ще дорожчою — близько 20 грн/кВт-год. Крім того, власники генераторів будуть витрачати гроші на пальне і, у разі поломок, на ремонт обладнання.

Ціни на газ

Вартість природного газу восени залишиться на поточному рівні для клієнтів ГК "Нафтогаз Україна" — 7,96 грн/куб. м, і ця ціна буде фіксована до травня 2025 року. Під час воєнного стану діє мораторій на підвищення ціни газу. Однак, згідно з оцінками Національного банку, вартість блакитного пального може зрости в майбутньому. Інші постачальники можуть запропонувати ціну на газ від 7,7 до 9,9 грн/куб. м.

Ціни на водопостачання

Вартість водопостачання та водовідведення у великих містах восени залишиться стабільною. Однак у невеликих містах, де місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи, можуть бути підвищення. Наприклад, у деяких містах Київської області ціни на воду зростуть. В Білогородській територіальній громаді вартість централізованого водопостачання підніметься на 15%, а водовідведення — на 47%.

Джерело: novyny.live

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