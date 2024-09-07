Восени 2024 року, незважаючи на заборону підвищення тарифів на основні житлово-комунальні послуги, українці отримають більші платіжки. Деякі з них зіткнуться з підвищенням витрат на електроенергію, інші — на воду.
Politeka розповідає про те, де і чому зросте вартість послуг.
Електроенергія
Попри те, що уряд встановив новий річний тариф на електричну енергію для населення на рівні 4,32 грн/кВт-год (з 2,64 грн/кВт-год), деякі українці можуть сплатити значно більше цієї осені. Це стосується тих, хто користується зарядними системами типу "екофлоу". Вартість такої електрики може досягати 14-15 грн/кВт-год, а електроенергія від генераторів буде ще дорожчою — близько 20 грн/кВт-год. Крім того, власники генераторів будуть витрачати гроші на пальне і, у разі поломок, на ремонт обладнання.
Ціни на газ
Вартість природного газу восени залишиться на поточному рівні для клієнтів ГК "Нафтогаз Україна" — 7,96 грн/куб. м, і ця ціна буде фіксована до травня 2025 року. Під час воєнного стану діє мораторій на підвищення ціни газу. Однак, згідно з оцінками Національного банку, вартість блакитного пального може зрости в майбутньому. Інші постачальники можуть запропонувати ціну на газ від 7,7 до 9,9 грн/куб. м.
Ціни на водопостачання
Вартість водопостачання та водовідведення у великих містах восени залишиться стабільною. Однак у невеликих містах, де місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи, можуть бути підвищення. Наприклад, у деяких містах Київської області ціни на воду зростуть. В Білогородській територіальній громаді вартість централізованого водопостачання підніметься на 15%, а водовідведення — на 47%.
Джерело: novyny.live
Читайте також:
Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу
Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами
Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської