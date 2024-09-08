Дізнайтеся, як ефективно підживити капусту крохмалем для отримання великого і здорового врожаю з нашими простими порадами.

Ми розглянемо, як підживити капусту крохмалем. Хоча цей метод можна застосовувати протягом усього сезону, підживлення капусти крохмалем буде особливо ефективним на фінальному етапі перед збиранням урожаю.

Городники поділилися досвідом, як підживити капусту крохмалем. Зазначимо, що краще використовувати не чистий крохмаль, а картопляні очищення. Вони містять багато крохмалю, глюкози, органічних кислот та корисних мікроелементів, зокрема калію. Таке підживлення капусти крохмалем надає рослинам енергію для формування качанів, сприяє активному плодоношенню та формуванню великих і здорових головок капусти.

Щоб підживити капусту крохмалем, потрібно приготувати добриво. Для цього ретельно промийте картопляні очищення у теплій воді, щоб видалити бруд, а потім висушіть їх паперовими рушниками. Це дозволить зберегти мінеральні речовини та інші корисні елементи.

Далі, для підживлення капусти крохмалем, залийте кілограм картопляних очищень відром води і настоюйте протягом 3-4 днів. Отриманим розчином проливайте кожен качан капусти, по одному літру на рослину, в серпні. Це підживлення стимулює розвиток плода, забезпечує його калієм і покращує структуру ґрунту.

Картопляні очищення також можна використовувати при висаджуванні розсади капусти. Щоб підживити капусту крохмалем при висаджуванні, замочіть очищення у воді, розімніть до кашоподібного стану і покладіть по дві столові ложки цієї маси в кожну лунку. Зверху насипте шар ґрунту, потім знову кашу і ще раз землю. Після цього висаджуйте розсаду капусти і присипайте землею. Таке підживлення також буде корисним для розвитку рослин.

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