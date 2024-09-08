Дізнайтеся, як підживити перець цукром, щоб забезпечити рясний урожай і здорові плоди на вашій грядці.

Щоб болгарський перець на грядці радував вас рясним врожаєм, важливо правильно підживлювати рослини. Ми розповімо, як підживити перець цукром для досягнення найкращих результатів.

Підживити перець цукром наприкінці серпня та на початку вересня дуже корисно. Цю пораду нам дав сусід кілька років тому, і з того часу ми щорічно підживлюємо перець цукром, щоб забезпечити рослинам необхідну енергію на стадії розсади та підтримати їх наприкінці плодоношення.

Підживлення перців цукром відзначається своєю ефективністю завдяки глюкозі, яка міститься в цукрі. Глюкоза допомагає покращити ріст рослин, сприяє інтенсивному формуванню плодів, підтримує зелень та підвищує імунітет рослин. Після того як ви підживите перець цукром, рослини краще справляються з фітофторозом та іншими осінніми хворобами, а плоди виростають здоровими і встигають дозріти на кущах, що значно покращує їх смак.

Найкраще підживити перець цукром у вигляді розчину. Для цього розмішайте три столові ложки цукру в літрі теплої води до повного розчинення. Потім вилийте розчин під корінь рослин, використовуючи шприц без голки або інший інструмент з тонким струменем, щоб не розмивати грунт біля коріння. Це дозволить ефективно підживити перець цукром і забезпечити рослинам необхідні елементи.

Здійснюйте таке підживлення щотижня, щоб кущі якомога довше зберігали свою життєдіяльність. Окрім підживлення перців цукром, не забувайте також використовувати інші добрива, такі як зольний розчин, настій цибулиння, сульфат калію та борну кислоту.

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