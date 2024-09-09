У 2024 році в Україні продовжує діяти програма житлових субсидій, що дозволяє зменшити витрати на комунальні послуги для сімей, які витрачають понад 15% свого доходу на оплату цих послуг.

У 2024 році в Україні продовжує діяти програма житлових субсидій для сімей, витрати яких на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного доходу. Окрім високих витрат на комунальні послуги, необхідно також відповідати певним майновим критеріям. Невдовзі розпочнеться призначення субсидій на опалювальний сезон.

Субсидії покривають витрати на житлово-комунальні послуги, абонентське обслуговування, плату за управління будинком та придбання пічного пального (окреме виплачується раз на рік). У заяві потрібно вказати, які саме послуги потребують субсидії. Оформити субсидію можна, звернувшись до Пенсійного фонду, через ЦНАП, уповноваженого в місцевій раді або скориставшись онлайн-інструментами: через портал "Дія", вебпортал Пенсійного фонду, додаток ПФУ для смартфонів або відправивши документи поштою на адресу фонду.

Офлайн

Щоб подати заяву офлайн, її потрібно подати особисто. Не забудьте взяти з собою додаткові документи, якщо це потрібно (договір оренди, довідка ВПО, договір про реструктуризацію боргу тощо), паспорт, а також мати відкриту банківську картку з вказаним IBAN для отримання виплат.

Онлайн

Щоб подати заявку онлайн, скористайтеся особистим кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно:

Авторизуйтеся на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У розділі "Комунікації з ПФУ" знайдіть пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Заповніть всі поля та завантажте скановані документи.

Джерело: Телеграф

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