Садівники часто обирають весняний період для посадки малини, проте садити малину осінню може забезпечити кращий урожай наступного року. Щоб отримати багатий врожай, важливо знати, як правильно садити малину осінню.

Оптимальний час для осінньої посадки малини

Термін посадки малини осінню визначається кількома основними факторами: погодними умовами, кліматичними особливостями регіону та сортом рослини. Експерти радять садити малину осінню приблизно за 15-20 днів до початку заморозків. Це дозволить забезпечити найкращі умови для вкорінення.

Перед тим як садити малину осінню, перевірте готовність саджанців: на кореневій шийці мають бути видимі бруньки. У ранніх сортів це може статися вже на початку вересня, а у пізніх – ближче до кінця місяця. Якщо висадити малину осінню занадто пізно, вона може не встигнути вкоренитися до морозів, що підвищує ризик її загибелі в зимовий період.

Методи посадки малини осінню

Кущове висаджування

Цей метод підходить для садівників з обмеженим простором. Садити малину осінню вимагає висадки кожного саджанця в окрему лунку. Розмітьте ділянку за допомогою мотузки: залиште відстань 0,7-0,9 метра між рослинами і 1,5-2 метра між рядами. Викопайте ямки розміром 30х30х30 см, додайте в кожну ямку 3-5 кг компосту або перегною, 30-35 г суперфосфату і 20-25 г калійної солі. Добрива перемішайте з землею і сформуйте заглиблення.

Обережно розправте корені саджанця і розмістіть його в ямці так, щоб коренева система заповнила весь простір. Заглибте саджанець так, щоб бруньки були в ґрунті на 2-3 см. Після посадки ущільніть ґрунт навколо ямки і полийте рослину 5 літрами води.

Стрічковий метод

Цей спосіб підходить для ефективної посадки малини осінню за допомогою траншей. Розмітьте ряди з натягнутою мотузкою, залишаючи відстань 2-2,5 метра між рядами. Викопайте траншею завглибшки 40 см і додайте ті ж добрива, що і при кущовому методі. Висаджуйте саджанці в траншею на відстані 30-75 см один від одного. Довжина траншеї має бути 0,4-0,8 метра.

Перед посадкою малини осінню розпушіть ґрунт для покращення водопроникності. Поливайте кожен кущ 0,5 л води. Для підтримки росту рослин уздовж траншеї можна встановити невеликий паркан і підв’язати до нього кущі.

Таким чином, садити малину осінню може бути відмінним вибором, якщо дотримуватися всіх рекомендацій і правильно підготувати саджанці.

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