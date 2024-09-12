Хоча їхня креативність і пристрасть до улюблених речей і людей величезні і гідні похвали, справи можуть дуже швидко піти навперейми.

Позитивні якості цього знака Зодіаку можуть обернутися проти нього і стати негативними.

Вірте у що хочете щодо Раків.

Знаки зодіаку Рак виявляють найбільшу жорстокість, коли почуваються відданими.

Вони можуть бути як вашими головними фанатами, так і вашими найбільшими ненависниками.

Всі знаки зодіаку мають якісь негативні риси, але Раки відомі своєю жорстокістю до тих, хто не висловлює своїх намірів відкрито.

Знаки зодіаку Рак дуже стриманий, коли справа стосується прояву своїх справжніх почуттів.

Якщо ви виявите, що сумує за коханням Рака, ви помітите, наскільки висока його стіна.

У звичайний день Раки вважаються одними з найбільш люблячих і турботливих людей, з якими можна потоваришувати, але якщо Рак відчує, що ви зрадили його, бережіться його гніву.

Ви не зможете цього зробити, доки вони не побачать ваші справжні наміри.

У той момент, коли Рак відчуває, що на його територію вторглися, він включає захисний щит та переходить у режим люті.

Вони в глибині душі знають, як погано все обернеться, але зрештою це була твоя провина! Ти перейшов кордон і тепер мусиш за це заплатити.

Бажаючи чинити так, як їм хочеться, Раки зовсім не бояться наслідків своїх дій, хоч би якими великими чи маленькими вони були.

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