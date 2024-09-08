Чотири знаки зодіаку, які будуть «улюбленцями всесвіту», поки Венера знаходиться у Терезах до 22 вересня 2024 року.

У Терезах Венера знаходиться в доміцилі, що означає, що вона вдома в цьому знаку , відкриваючи можливості для оптимізму, романтики та планування, оскільки вона знаходиться в кардинальній модальності.

Хоча серпень приніс багато змін і, можливо, ускладнив збереження шляху та досягнення наших цілей, Венера у Терезах діє як охолодний ефект, особливо коли ця планета утворює трін з Юпітером у Близнюках.

Хоча всі отримають зиск від цієї енергії, чотири знаки зодіаку будуть фаворитами всесвіту з великим відривом.

1. Терези

У вашому знаку Венера дозволяє вам розвивати міцніші відносини із самим собою. Хоча ви відкриті для отримання любові від інших, ваша мета зараз зосередитися на собі. Венера повертає вам позитивну енергію, даючи вам маяк світла та надії, особливо з Юпітером, що робить аспект до вашого знаку. Транзит закликає вас прийняти свій впевнений бік і не почуватися обмеженими тим, що на горизонті.

Хоча транзит може здатися складним спочатку, цей період може змусити вас підштовхнути себе до відкриття любові та турботи, яких ви потребуєте. Венера у вашому знаку може принести необхідну вам підтримку, яку ви бажаєте. Це гарний час, щоб відновити зв'язок з друзями та вивчити, як створити міцніший зв'язок з вашим романтичним партнером.

2. Козеріг

Однією з переваг Венери у Терезах стане оптимізм, який ви відчуваєте при керуванні обов'язками. Транзит відбудеться у найвищій точці вашої карти, що дозволить вам бути більш готовими до компромісу з тими, хто працює у сфері кар'єри чи освіти. Ваша екстраверсія та готовність допомогти здивують вас. Венера в місці проживання означає, що відносини змінюються у бік позитиву, тому якщо були напружені відносини з колегами або друзями, тепер ви можете їх виправити.

Оскільки це кардинальне становище, ви набагато впевненіше брати на себе відповідальність і бути лідером. Венера допомагає вашій аурі бути більш гостинною, що може допомогти вам стати маяком світла у групових заходах. Звичайно, ви зіткнетеся з багатьма обов'язками, оскільки це також сезон Діви, не кажучи вже про те, що Плутон повернувся у ваш знак. Однак впевненість, яку ви найдете зараз, дозволить вам досягти проривів.

3. Овен

Напруга, можливо, посилилася в серпні, але тепер, коли Венера знаходиться у вашому партнерському домі, це може принести деяку заспокійливу енергію, оскільки ви зможете бути спокійнішими, дбайливішими і співчутливішими до оточуючих. Очікуйте, що люди будуть дивитись на вас в іншому світлі, особливо коли ви зіткнетеся з випробуванням на роботі або в школі, оскільки Плутон тепер знову в Козерога.

Принадність цього періоду в тому, що ви можете почуватися багато в чому самим собою, але з більшою дипломатичністю. Замість того, щоб проштовхуватися вперед без плану, сезон Діви змушує вас заспокоїтись та обміркувати все, а не реагувати.

4. Близнюки

Артистична енергія Венери дозволить вам відправитися на пошуки, щоб удосконалити ті дари, які у вас є, та розвинути їх. З Юпітером у вашому знаку ваші таланти посилились. Венера в іншому повітряному знаку Терези дозволяє вам націлюватися на все, що вам подобається. Чому? Ну, Юпітер посилює багато ключових частин вашої карти. Ви можете побачити, як Венера допоможе вам зцілити зруйновані стосунки, знайти свої цілі та продовжити будувати свій фундамент.

Найцікавіше в цьому транзиті — наскільки радісним і прекрасним може бути цей час, особливо якщо ви працюєте у творчій сфері. Венера і Юпітер дозволяють вам йти на творчий ризик і надихатися людьми, що вас оточують. Це ваш момент, щоб опанувати свої таланти і показати їх світові.

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