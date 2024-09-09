Астрологи недаремно називають Сатурн «наглядачем», коли ми переживаємо важкі часи, Сатурн часто виявляється залученим.

За словами астролога Кендіс Чайлдрес, є три знаки, які мають кармічний захист, і «якщо ви їх обдурите, карма буде покарана», якщо ж ці знаки поводяться неналежним чином, карма «повернеться до них бумерангом».

Знаки зодіаку з кармічним захистом:

1. Терези

Терези асоціюються зі справедливістю, рівністю, дипломатією та правосуддям. Терези схильні двічі подумати, перш ніж вжити дій, які не є чесними.

Сатурн вважається екзальтованим у Терезах. Це означає, що він дуже комфортно почувається в цьому знаку і дуже сильний. Тим, хто народився під цим знаком, легше мати справу із Сатурном, ніж з іншими. І оскільки Сатурн — планета карми, ті, хто поводиться з Терезами не так, як слід, по суті, мають справу зі Старим Сатурном, який завжди повертається до тих, хто діяв неналежним чином, зазвичай коли вони самі мають суворий транзит Сатурна.

2. Водолій

Більшість астрологів визнають і Сатурн, і Уран правителями Водолія, що означає, що Сатурн почувається в цьому знаку як удома. Як і Сатурн, Водолій логічний, раціональний та інтелектуальний, а також має здатність усувати емоції із ситуації.

Водолії набагато більш терпимі, ніж інші люди, і потрібно багато, щоб вивести когось із себе. При цьому Чайлдрес пояснює, що «Водолій — це як улюбленець вчителя для Сатурна, тож будьте обережні зі швидкою кармою, якщо ви перетинаєтесь з Водолієм.

З цим знаком ви маєте справу не тільки з Сатурном, але і з Ураном, так що в цьому випадку карма може прийти до вас з зовсім несподіваного боку чи місця, коли ви найменше цього очікуєте.

3. Козеріг

"Золоте дитя" Сатурна, як називає цей знак астролог, "Сатурн править Козерогом". Сатурн у Козерога вважається таким, що знаходиться на своїй рідній базі або найсильнішим у цьому знаку. Сатурн у Козерога відповідає за структуроване навчання, і Сатурн може дуже довго чекати, щоб нарешті видати карму.

Козеріг асоціюється з дисципліною, відповідальністю та мудрістю.

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