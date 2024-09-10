Купити монету можна буде з 10 вересня 2024 року через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України.

Національний банк випустив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену видатному режисерові і представнику українського поетичного кіно Сергію Параджанову. Тираж монети обмежений до 7 500 штук, а виготовлена вона зі срібла 925 проби. Про це повідомили у самому Нацбанку.

Купити пам'ятну монету "Сергій Параджанов" можна буде з 10 вересня 2024 року через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України. Цього року минає 100 років з дня народження видатного митця, і на його честь з 4 вересня 2024 року вводиться в обіг монета, яка продовжує серію "Видатні особистості України".

Ця монета символізує нескореність, творчу свободу та невпинний пошук істини, які стали суттю спадщини Параджанова, що живе в кожному його кадрі і сцені.

На аверсі монети на дзеркальному фоні зображено стилізований гранат у розрізі, який символізує глибину душі маестро, в якій велике місце відведено Україні, де він жив і працював.

На реверсі зображено стилізований портрет Сергія Параджанова та колаж із фрагментів його робіт. Над композицією розташовані написи: "Сергій Параджанов" та "100".

Пам'ятні монети "Сергій Параджанов" будуть доступні для покупки з 10 вересня 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України, а також у банках-дистриб'юторах: Укргазбанк, Таскомбанк, ПриватБанк, Ощадбанк і ПУМБ.

Останні новини України:

Нагадаємо, на українців чекають серйозні зміни курсу долара та євро.

Як повідомляла Politeka, курс долара побив новий рекорд.

Також Politeka писала, що буде з гривнею у 2025 році, якщо триватимуть активні бої.