За даними Національного банку України, у першій половині 2024 року 90% фальшивих гривневих банкнот припадало на два номінали старих випусків.

В Україні спостерігається зростання кількості фальшивих гривень. За результатами першого півріччя 2024 року, на кожен мільйон справжніх банкнот припадає 3,4 підробки, що на 62% більше, ніж у минулому році.

Про зростання кількості підробок повідомили в НБУ, передає "Мінфін".

За даними Національного банку України, у першій половині 2024 року 90% фальшивих гривневих банкнот припадало на два номінали старих випусків: 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року.

"Гривні нового зразка мають кращий захист, зокрема завдяки сучасним оптично-змінним елементам, таким як 'віконна' стрічка та елемент SPARK, який створює кінетичні ефекти зміни кольору та руху фонового зображення," – зазначили в НБУ.

Серед іноземних валют найбільше підробляють долар, і в 95% випадків це саме 100-доларова банкнота.

Незважаючи на зростання кількості підробок, в НБУ запевнили, що ситуація не є критичною. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії показник фальшивок був значно вищим – 7,1 на 1 мільйон справжніх банкнот.

Фальшиві гривні можна розпізнати кількома способами. Один із них — перевірка купюри під світлом. Це дозволяє:

Перевірити наявність водяних знаків, зокрема портрету, який повторює зображення на лицьовій стороні банкноти, а також цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні. Виявити наскрізний елемент, де цифрове позначення номіналу, видиме з обох боків банкноти, має вигляд без розривів і зсувів при перегляді під світлом. Перевірити захисну стрічку, яка повністю занурена в товщу паперу. За допомогою збільшувального скла під світлом можна побачити на стрічці зображення номіналу, напис ГРН і тризуб у прямому та перевернутому вигляді.

Ще один спосіб перевірки справжності купюри — це зміна кута нахилу. Під час цього звертайте увагу на такі деталі:

Зображення. У справжніх банкнотах кольори зображень змінюються при перегляді під різними кутами зору. Також при зміні кута нахилу можна побачити зміну напрямку руху фонового зображення стрічки, що створює кінетичний ефект. Полімерна стрічка, частково вбудована в товщу паперу. Вона містить зображення цифрового позначення номіналу та графічного знака гривні (у банкнотах номіналом 100-500 грн), а також Державного герба України. Ця стрічка має яскраво виражений кінетичний ефект, який можна спостерігати при зміні кута нахилу банкноти.

Останні новини України:

Нагадаємо, на українців чекають серйозні зміни курсу долара та євро.

Як повідомляла Politeka, курс долара побив новий рекорд.

Також Politeka писала, що буде з гривнею у 2025 році, якщо триватимуть активні бої.