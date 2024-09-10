В Україні спостерігається зростання кількості фальшивих гривень. За результатами першого півріччя 2024 року, на кожен мільйон справжніх банкнот припадає 3,4 підробки, що на 62% більше, ніж у минулому році.
Про зростання кількості підробок повідомили в НБУ, передає "Мінфін".
За даними Національного банку України, у першій половині 2024 року 90% фальшивих гривневих банкнот припадало на два номінали старих випусків: 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року.
"Гривні нового зразка мають кращий захист, зокрема завдяки сучасним оптично-змінним елементам, таким як 'віконна' стрічка та елемент SPARK, який створює кінетичні ефекти зміни кольору та руху фонового зображення," – зазначили в НБУ.
Серед іноземних валют найбільше підробляють долар, і в 95% випадків це саме 100-доларова банкнота.
Незважаючи на зростання кількості підробок, в НБУ запевнили, що ситуація не є критичною. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії показник фальшивок був значно вищим – 7,1 на 1 мільйон справжніх банкнот.
Фальшиві гривні можна розпізнати кількома способами. Один із них — перевірка купюри під світлом. Це дозволяє:
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Перевірити наявність водяних знаків, зокрема портрету, який повторює зображення на лицьовій стороні банкноти, а також цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні.
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Виявити наскрізний елемент, де цифрове позначення номіналу, видиме з обох боків банкноти, має вигляд без розривів і зсувів при перегляді під світлом.
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Перевірити захисну стрічку, яка повністю занурена в товщу паперу. За допомогою збільшувального скла під світлом можна побачити на стрічці зображення номіналу, напис ГРН і тризуб у прямому та перевернутому вигляді.
Ще один спосіб перевірки справжності купюри — це зміна кута нахилу. Під час цього звертайте увагу на такі деталі:
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Зображення. У справжніх банкнотах кольори зображень змінюються при перегляді під різними кутами зору. Також при зміні кута нахилу можна побачити зміну напрямку руху фонового зображення стрічки, що створює кінетичний ефект.
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Полімерна стрічка, частково вбудована в товщу паперу. Вона містить зображення цифрового позначення номіналу та графічного знака гривні (у банкнотах номіналом 100-500 грн), а також Державного герба України. Ця стрічка має яскраво виражений кінетичний ефект, який можна спостерігати при зміні кута нахилу банкноти.
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