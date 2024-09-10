Домашні помідори важко перевершити, коли їх їдять свіжими з куща, вони також дуже корисні, тому важливо знати, як зібрати насіння.

Щоб отримати гарний врожай важливо знати, як зібрати насіння з помідорів, бо найкращі овочі у вашому городі цього року також можуть стати вашим ключем до чудового врожаю в наступному.

Зберігайте насіння помідорів правильно, дотримуючись цього простого покрокового плану, який опублікував youtube-канал "Дім та присадибна ділянка".

Ви можете очікувати, що ваше зібране насіння помідорів дасть міцні рослини протягом декількох років після початкового збору насіння.

Отже, перший крок перш ніж дізнатися, як зібрати насіння з помідорів:

Виберіть ідеальний помідор. Кращі плоди дадуть найкраще насіння. Дайте томатам повністю дозріти на лозі і виберіть великі, бездоганні плоди з приємною формою та кольором.

Другий крок: потрібно вимити і порізати помідори, щоб зібрати добре насіння.Ретельно вимийте томат і дайте йому висохнути на повітрі.Розріжте плід навпіл по центру.

Третій крок: Видалити насіння.

Використовуючи маленьку ложку або пальці, акуратно вийміть насіння з порожнин томату в невелику банку. Насіння помідори буде вкрите желеподібним матеріалом. М'якуш і рідина, швидше за все, теж опиняться у банку. Суміш насіння та м'якоті ідеально підходить для ферментації.

Четвертий крок, щоб дізнатися, як зібрати насіння з помідорів – накрийте банку із сумішшю насіння та м'якоті паперовим рушником або кавовим фільтром, закріпивши його резинкою.

П'ятий крок – розмішуйте суміш насіння помідорів один раз на день.

Обережно помішуйте суміш раз на день, щоб видалити желеподібний матеріал навколо насіння томатів. Не дивуйтеся, якщо за кілька днів на поверхні суміші з'явиться білий грибок. Цей корисний грибок з'їсть желе, підготувавши насіння для зберігання.

Потім відокреміть насіння від м'якоті. Через три дні наповніть банку теплою водою і дайте насіння осісти на дно банки. Обережно злийте воду разом з томатною м'якоттю і будь-яким насінням, що спливло.

Життєздатне насіння помідорів важке і опуститься на дно банки. Повторіть процес наповнення банки теплою водою, дайте насіння осісти і виливайте воду, поки злита вода не стане майже чистою.

Висипте насіння в сито, дайте зайвій воді стекти. Потім розкладіть насіння на паперовій тарілці чи газеті. Дайте насенню висохнути при кімнатній температурі в місці, що добре провітрюється, протягом декількох днів.

Щодня помішуйте насіння помідорів пальцями, щоб розділити його та сприяти рівномірному сушінню.

Зберігайте насіння помідорів у сухому, прохолодному місці.

Помістіть сухе насіння в маркований контейнер або пакет. Найкраще місце для зберігання - прохолодне, сухе та темне. Шафа - ідеальний варіант. Насіння не потрібно зберігати у холодильнику.

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