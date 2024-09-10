Огірки - чудова рослина для початку, якщо ви новачок у зборі насіння, збільште шанси на успіх за допомогою цих порад.

Скористайтеся цими порадами, і щоб дізнатися, як зібрати насіння з огірків для посадки на другий рік.

Як зібрати насіння огірків за шість простих кроків розповіли на youtube-каналі "Моє Подвір'я".

Перед тим, як зібрати насіння з огірків, потрібно дочекатися поки овоч, з якого ви хочете зібрати насіння, повністю дозріє.

Він повинен бути м'якшим, ніж огірок, який ви б вибрали для їжі, і мати жовтий або помаранчевий колір, а не зелений.

Потім дотримуйтесь порад досвідчених городників нижче, щоб зібрати насіння.

Розріжте огірок вздовж і вийміть насіння ложкою, включаючи рідку м'якоть.

Перекладіть насіння в миску або банку.

Щоб зібрати насіння з огірків для посадки на другий рік, налийте у банку воду і накрийте її тканиною або кавовим фільтром, закріпивши гумкою, щоб захистити її від плодових мушок.

Щодня перемішуйте суміш насіння огірка і дайте їй забродити.

Додайте ще води через три дні і знову перемішайте суміш насіння з огірків.

Життєздатне насіння огірків природним чином потоне під час цього процесу, тоді як м'якоть і погане насіння спливе.

Викиньте плаваючу м'якоть і погане насіння огірків, потім покладіть життєздатне насіння на чисту лляну тканину або паперовий рушник, щоб воно висохло.

Дайте їм висохнути на повітрі доти, доки їх можна буде легко зламати навпіл.

Після висихання насіння огірків можна зберігати доти, доки ви не будете готові їх посадити.

Зберігайте насіння огірків у герметичному контейнері у прохолодному, темному та сухому місці. Вони мають залишатися життєздатними близько п'яти років.

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