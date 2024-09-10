Дізнайтеся, чому пенсійні виплати можуть бути заниженими та які помилки виникають при їх розрахунку.

Часто пенсіонери стикаються з тим, що їхні пенсійні виплати не відповідають реальним показникам. Це зазвичай пов’язано з неправильним обчисленням коефіцієнта зарплати, інформує видання На пенсії.

Чому виникають проблеми з нарахуванням пенсії?

Наразі розрахунок пенсій проводиться автоматично: дані про стаж та зарплату вводяться в комп’ютер, і відповідна програма здійснює розрахунки за алгоритмами, що прописані в законодавстві.

Нагадаємо! Індивідуальний коефіцієнт зарплати визначається шляхом ділення доходу за кожен місяць на середню зарплату по країні за ці місяці. З отриманих значень виводиться середнє, яке враховується при розрахунку пенсії.

До 2004 року було дозволено подавати довідки про зарплату з погодинною розбивкою. Однак після ухвалення закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ці правила змінилися, і коефіцієнт зарплати тепер розраховується за кожен місяць окремо. Зверніть увагу! До 1992 року Держстат надавав дані про середню зарплату в країні щорічно, а з 1992 року ці дані стали публікуватися щомісяця.

У 2013 році до закону внесли уточнення: якщо для розрахунку пенсії подається довідка про зарплату до 1992 року, середня зарплата по країні за конкретний рік вважатиметься середньомісячною зарплатою за відповідні періоди.

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