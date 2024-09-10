При посадці смородини слід враховувати кілька моментів: від місця та правильного часу до інструкцій з посадки.

За допомогою наступної інформації ви дізнаєтеся, як садити смородину восени і будете добре підготовлені до того, щоб незабаром почати збирати багато смачної ягоди у власному саду.

Про те, як садити смородину восени розповіли в youtube-каналі "Телеканал дача".

Хоча смородина також процвітає в півтіні, ми радимо вам натомість садити її на сонячному місці. Урожай буде не тільки більшим, але чим більше сонця отримує ваша рослина, тим солодші будуть плоди.

Перш, ніж дізнатися, як садити смородину восени, коротко про правильне місце: Сонячно, але також допустима півтінь.

Середня, багата поживними речовинами, волога, злегка кисла грунт.

Грунт не обов'язково повинен бути глибоким, тому підійдуть також борозенки або низькі грядки.

Смородину, як і більшість ягідних чагарників та фруктових дерев, найкраще висаджувати восени.

Тоді смородина може добре засвоїти зимову вологу та швидко і добре прорости наступного року.

Отже, як садити смородину восени:

Очистіть ґрунт від бур'янів.

Викопайте посадкову яму і розпушіть ґрунт поруч із нею та під нею за допомогою вил.

Обріжте 5-6 найсильніших пагонів смородини приблизно на третину їхньої довжини, але тільки настільки, наскільки це необхідно, щоб залишилося близько 4 бруньок; решта пагонів обріжте близько до землі.

Зануріть кореневу грудку у воду приблизно на півхвилини, поки вона не просочиться водою.

Червону та білу смородину садіть на кілька сантиметрів глибше, ніж у початковому горщику, а чорну смородину – на ширину долоні глибше, ніж раніше.

Наповніть органічним ґрунтом, утрамбуйте ґрунт і рясно полийте.

Покрийте поверхню грунту мульчів (корою у разі вапняних грунтів, інакше — скошеною травою, соломою, гною тощо).

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