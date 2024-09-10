У Верховній Раді попередили, що без термінового ухвалення змін до бюджету військовослужбовці можуть залишитися без виплат вже з 20 вересня.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету наголосив на необхідності термінового ухвалення законопроєкту про внесення змін до державного бюджету у другому читанні. Якщо це не відбудеться вчасно, з 20 вересня Міністерство оборони не зможе повністю забезпечити виплати на військові потреби.

Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа під час телемарафону. Вона підкреслила, що депутати мають підтримати збільшення видатків на майже 500 млрд грн цього року. У разі, якщо зміни до бюджету не ухвалять до 20 вересня, виплати військовослужбовцям будуть затримані.

За словами Підласої, у Міністерстві оборони заявили, що коштів для повного покриття витрат на бойові виплати недостатньо.

Очікується, що голосування відбудеться 17-18 вересня, після чого документ підпишуть голова парламенту та президент.

Підласа також пояснила причини дефіциту у 500 млрд грн. За її словами, у першому кварталі цього року Сполучені Штати не надавали військову допомогу, через що Україні довелося покривати витрати власними ресурсами. Кошти, призначені на виплати військовослужбовцям до кінця року, були спрямовані на закупівлю та ремонт техніки.

Голова комітету зазначила, що при ухваленні бюджету восени минулого року ніхто не міг передбачити відсутність військової допомоги від США протягом трьох місяців.

Для покриття видатків на оборону планується скоротити на 115 млрд грн обслуговування та погашення державного боргу, залучити 216 млрд грн через випуск ОВДП на внутрішньому ринку капіталу та отримати 100 млрд грн за рахунок перевиконання податкових надходжень.

Раніше Підласа зазначала, що ухвалення змін до бюджету та податкового законодавства має відбутися до вересня, інакше грошове забезпечення військовослужбовцям не буде виплачено.

Нагадаємо, що Верховна Рада 3 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт про збільшення оборонних видатків на 495 млрд гривень.

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