Обрізка нової виноградної лози допоможе рослині зберегти всю свою енергію на розвиток здорових корней і побігів.

У цьому посібнику ви дізнаєтеся простий спосіб, як обрізати виноград восени, адже обрізка виноградної лози має важливе значення для її здоров'я, а також для стимуляції нового зростання та хорошого врожаю наступного року.

Коли і як обрізати виноград восени:

Основна частина обрізки має бути зроблена, коли виноградна лоза перебуває у стані спокою (не росте) з пізньої осені до ранньої весни.

Ваша виноградна лоза повинна бути готова до обрізки з листопада, але перш ніж ви приступите до обрізки, переконайтеся, що все листя опало і протягом місяця не розвивалися нові нирки - це ознаки того, що ваша лоза перебуває в стані спокою.

Що вам знадобиться, перш ніж ви дізнаєтеся, як обрізати виноград восени:

Секатори/секатори

Сучкорізи (для зрілих або важкодоступних лоз)

Підв'язки для рослин/шпагат

Перед початком роботи переконайтеся, що ваші інструменти чисті та продезінфіковані.

Надані самі собі виноградні лози можуть виробляти занадто багато виноградин у гроні, через що їм стає занадто тісно, ​​щоб вирости до пристойного розміру.

Про це повідомили на youtube-каналі "Виноградар Максим".

Як обрізати виноград восени, щоб гарантовано отримати виноградини розміром з виноградину, вам доведеться проріджувати їх.

Зріжте близько половини плодів, що розвиваються в кожному гроні, щоб жоден з них не стикався, і виноградинам, що залишилися, буде достатньо місця для зростання.

Це також сприяє кращому потоку повітря через рослину, допомагаючи запобігти грибковим захворюванням.

Якщо на вашій лозі багато виноградних грон, це також може призвести до низької якості винограду, тому ви можете прорідити їх.

Залишіть лише одну або дві грона на кожній стороні стебла і викиньте решту. Потім рослина зосередиться на тому, щоб зробити виноградини, що залишилися, більше і краще.

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