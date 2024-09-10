Догляд за фруктовими деревами восени означає, що ваші яблуні мають бути повністю готові до наступного сезону та захищені від зимових стихій.

Дізнайтеся головні поради, як обрізати яблуні восени та отримайте цінні поради щодо догляду за фруктовими деревами, які збережуть ваші рослини здоровими та високоврожайними на довгі роки!

Про це повідомили у youtube-каналі "Кременчуцькі новини".

Незалежно від того, чи є у вас сад чи кілька яблунь у вашому саду, процес більш менш однаковий.

Отже, як правильно обрізати яблуні восени?

Перш ніж дізнатися, як обрізати яблуні восени - допоможіть своїм деревам перейти у фазу спокою.

Пізньої осені та ранньої зими яблуні вступають у фазу спокою. Щоб переконатися, що вони увійдуть у зимову сплячку добре підготовленими та озброєними, щоб пережити негативні температури, ніколи не удобрюйте свої дерева після червня.

Крім того, вам слід припинити поливати ваші яблуні приблизно в середині жовтня.

Однак їм потрібно буде як слід насититься вологою, перш ніж вони впадуть у сплячку, тому, перш ніж повністю припинити поливати, поливайте достатньо, щоб вода досягла кореневої зони дерева.

2. Збирайте перестиглі яблука і видаляйте опале листя, перш ніж обрізати яблуні восени.

Якщо ви випадково залишите плоди на гілках дерева, поки вони не перезріють, вони можуть залучити шкідників, таких як оси, або почати гнити, що призведе до інших потенційних проблем, таких як грибок рослин та інші серйозні захворювання.

Крім того, як тільки листя опаде з яблуні, ви повинні зібрати їх і прибрати подалі від стовбура дерева. Ця частина догляду за плодовими деревами гарантує, що хвороби, що переносяться листям, не будуть знову підхоплені, а також запобігатиме потенційним шкідникам, що ховаються в купі листя, сіючи хаос у вашому саду.

3. Обрізання яблунь восени.

Молоді яблуні не слід обрізати восени, оскільки це може залишити їх без захисту від морозу. Якщо ви обрізаєте плодові дерева восени, ви стимулюєте їх зростання протягом усього зимового сезону, що особливо небезпечно для молодих дерев, оскільки вони не будуть загартувати себе до морозу.

Шпалерні плодові дерева також не люблять обрізання в холодну пору року, тому краще залишити це завдання на весну.

Однак якщо ви обрізаєте яблуні, що вже сформувалися і загартовані, ймовірність виникнення проблем набагато нижче.

Перш ніж обрізати яблуні, важливо пам'ятати, що якщо ви не живете в регіоні з особливо суворими зимовими температурами, ваші дорослі дерева не повинні заперечувати проти обрізки восени.

Фактично, догляд за яблунями вимагає видалення приблизно п'ятої частини старого приросту під час фази спокою, щоб стимулювати щедріше виробництво наступного сезону.

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