При правильному зберіганні часнику взимку, ви зможете насолоджуватися ним цього сезону і наступного ще багато разів!

У короткостроковій перспективі, знання як зберігати часник взимку в паперових пакетах може спрацювати.

Тим більше, якщо ви збираєтесь з'їсти весь часник до Нового року – це ідеальний план.

Для довгої зими вам найкраще підійдуть пластикові сітчасті мішки.

Особливо якщо у вас багато часнику і ви маєте намір насолоджуватися ним до весни (якщо не влітку), додатковий потік повітря від сітки стане вашим найкращим союзником.

Як зберігати на зиму часник? З'явилися секрети тривалого зберігання.

Маленькі та середні цибулини часнику зберігаються довше, ніж великі, за умови, що їх розмір не відбиває хвороби або інших негараздів.

Обов'язково пересадіть найбільші цибулини часнику цієї осені, але спочатку насолодитеся іншими за величиною цибулинами цієї зими.

Перш ніж дізнатися, як зберігати на зиму часник потрібно пам'ятати, що чисті цибулини з багатою щільною обгорткою зберігаються краще, ніж цибулини із залишками ґрунту, в яких може міститися волога та патогени, при невеликій кількості обгортки.

Часник, стебло якого зрізане менш ніж на півдюйма від цибулини, швидше за все, зберігатиметься менше, оскільки в його оболонку проникне більше повітря.

Уважно стежте за часником. Оглядайте і чіпайте цибулини протягом усієї зими, насолоджуючись цибулинами, які розм'якшуються першими. Зверніть увагу, чи є закономірність: часник, розташований ближче до передньої частини, має тенденцію зморщуватися першим.

Джерело: smallfarms.

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