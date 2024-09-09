В Україні планують запровадити нову систему відеонагляду для ідентифікації громадян та їх транспортних засобів, включаючи дані про місце проживання, з метою підвищення публічної безпеки.

В Україні планують запровадити систему відеонагляду для ідентифікації громадян, включаючи інформацію про місце проживання. Ідентифікація буде базуватися на біометричних даних, ім'ї, даті народження, зареєстрованому місці проживання, відцифрованому обличчі та номері податкової картки.

Попри обмеження на відеореєстратори для водіїв під час воєнного стану, депутати планують запровадження масштабного відеонагляду. Верховна Рада розгляне законопроект №11031, зареєстрований у лютому 2024 року депутатами "Слуги народу".

Законопроект "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки" передбачає ідентифікацію громадян і транспортних засобів на основі біометричних даних і особистої інформації. Це може допомогти в пошуку ухилянтів від мобілізації.

Голова Комітету з правоохоронної діяльності Сергій Іонушас зазначив, що МВС підкреслило важливість проекту, який встановлює єдині вимоги для системи відеомоніторингу на різних рівнях.

Відеомоніторинг охоплюватиме фізичних осіб, транспортні засоби, публічні місця та заклади освіти і охорони здоров’я. Дані зберігатимуться до 15 років, а громадяни матимуть право на доступ до своїх даних, їх виправлення та захист.

Фінансування системи забезпечуватиметься з державного бюджету та інших джерел. Закон набере чинності з дня публікації.

Джерело: sud.ua

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