Національний банк України з 10 вересня пом’якшує валютні обмеження, що підтримує обороноздатність, авіаційні перевезення і міжнародну торгівлю, а також полегшує платежі за єврооблігаціями та податки для електронної комерції.

З вівторка, 10 вересня, Національний банк України послаблює валютні обмеження та посилює заходи проти непродуктивного відтоку капіталу з країни.

Про це повідомила пресслужба НБУ. Зміни у валютних обмеженнях покликані підтримати обороноздатність країни, діяльність українських підприємств та Ядерний страховий пул.

Основні зміни стосуються купівлі та переказу іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю. Державні підприємства тепер зможуть купувати валюту та переказувати її нерезидентам для придбання квот на компенсацію викидів CO₂, що пов’язані з авіаційною діяльністю. Це має сприяти безперебійності оборонних закупівель за державними контрактами, підтримці авіаційних перевезень за кордоном і розвитку військово-технічного співробітництва з Європою.

Також внесено зміни щодо виплат за договорами перестрахування з іноземними ядерними страховими пулами. Зокрема, дозволено здійснювати всі необхідні платежі за договорами перестрахування, включаючи бонуси за беззбитковість, що є обов'язковими умовами договорів.

Ці зміни мають незначний вплив на міжнародні резерви і водночас дозволяють Ядерному страховому пулу виконувати зобов'язання перед партнерами, що важливо для стабільної роботи галузі.

Крім того, зміни стосуються купівлі та переказу іноземної валюти юридичними особами-резидентами, які займаються електронною комерцією, для сплати ПДВ у країнах ЄС. Тепер ці суб’єкти можуть купувати і переказувати валюту за кордон для сплати ПДВ за товари українських виробників, куплені споживачами з країн ЄС, за умови реєстрації як платника податків у ЄС. Це пом'якшення має підтримати малий і середній бізнес, допомагаючи просувати українські товари на ринку ЄС.

Зміни також стосуються компенсації сплачених купонних платежів за єврооблігаціями. НБУ надає бізнесу можливість відшкодувати купонні платежі, сплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року. Проте ці перекази дозволені тільки за рахунок власної іноземної валюти бізнесу (не купленої чи залученої через кредит або позику від резидента), щоб не впливати негативно на міжнародні резерви.

Бізнес буде стимулюватися своєчасно повертати валютний виторг в Україну за експорт товару, оскільки ці операції можуть здійснювати лише ті підприємства, які не мають випадків незавершеного валютного нагляду за експортними операціями протягом 12 місяців перед проведенням нової операції.

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської