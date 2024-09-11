Вирощування озимої цибулі дуже схоже на розмноження будь-якого іншого виду, крім кількох додаткових моментів.

Розуміння того, коли і як садити цибулю на зиму допоможе вам запустити цикл її зростання і отримати поштовх до наступного сезону для раннього збирання врожаю.

Багато городників сходяться на думці, що осіння посадка також сприяє отриманню більшої та ароматної цибулі, ніж та, яка виходить при посадці насіння або сівання навесні.

Знаючи правила, коли і як садити цибулю на зиму, вам буде простіше.

Замість того щоб починати сіяти насіння цибулі, поки земля ще холодна, посаджена восени цибуля вже вкоренилася, коли вийшла з зимового спокою, маючи сильну кореневу систему і цибулини, що вже розвиваються.

Коли і як садити цибулю на зиму?

Більшість видів цибулі тією чи іншою мірою морозостійкі, але є деякі види, відомі як «зимова цибуля», які краще переносять дуже низькі або навіть мінусові температури.

Перевага також надається сортам, стійким до стрілкування та довгого світлового дня.

«Зимовий лук» - це термін, що використовується для опису цибулі кількох сортів, які особливо добре підходять для осінньої посадки та витримують холодні зимові місяці під землею.

Вирощування цибулі на зиму дуже схоже на розмноження будь-якого іншого виду, крім кількох додаткових моментів.

Оскільки більшу частину часу вони проводять у ґрунті, коли температура різко падає, для того, щоб посадити їх у правильний час та забезпечити їх захист, може знадобитися трохи більше зусиль.

Ви можете садити цибулю із насіння або сівач.

Джерело: dengarden.

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