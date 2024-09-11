Посадка насіння взимку дозволяє прискорити вегетаційний період і уникнути роботи з пересадки.

Дізнавшись, що можна сіяти на зиму, у вас буде два основні варіанти: прямий посів або вирощування розсади для пересадки.

Виробники часто починають пересадку взимку, щоб рослини могли рости в затишному, теплому середовищі в приміщенні, поки температура на вулиці залишається низькою.

І хоча вирощування розсади забезпечує здорові саджанці, які готові вирушити в сад, коли погода потеплішає, це може бути великою роботою!

Що можна сіяти на зиму?

Як випливає з назви, зимовий посів має на увазі посадку морозостійкого насіння безпосередньо в садову землю в зимовий сезон.

Насіння знаходиться в ґрунті доти, доки не настануть умови для проростання. Якщо задуматися, зимовий посів імітує те, як рослини скидають насіння восени, яке проросте наступної весни.

Технічно можна сіяти на зиму будь-які культури, навіть такі теплолюбні, як перці та помідори.

Якщо ви коли-небудь дозволяли стиглим перцям або томатам падати з ваших рослин влітку, ви знаєте, як опале насіння чекає всю зиму, а потім висаджують розсаду наступної весни.

Однак рекомендується уникати прямого посіву на зиму теплолюбних культур узимку, оскільки вони не проростуть до літа.

Відповідаючи на запитання, що можна сіяти на зиму, вибирайте рослини, стійкі до холоду, такі як зелені морозостійкі і багаторічні квіти.

Зібравши відповідне насіння, посадіть його в бажаному місці, присипте невеликою кількістю ґрунту і терпляче чекайте, поки воно проросте.

Джерело: epicgardening .

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