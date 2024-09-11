Вирощуйте часник у теплому, сонячному місці, у родючому, добре дренованому грунті, який не стає надто вологою зимою.

Перш ніж дізнатися, коли і як саджати часник на зиму, потрібно пам'ятати, що потрібно завжди купувати цибулини в садовому центрі або замовляти у постачальника насіння – не використовуйте часник із супермаркету.

Розділіть цибулини часнику на окремі зубчики і посадіть великі з них товстим кінцем вниз, а гострим кінцем на 2,5 см нижче поверхні ґрунту.

Збирайте врожай часнику з липня, як тільки верхнє зростання почне відмирати.

Залиште цибулини сушитись на сонці протягом декількох днів перед зберіганням.

Коли садити часник на зиму?

Часник зазвичай садять пізно восени або ранньою зимою, але якщо у вас важкий грунт, ви можете досягти більшого успіху, посадивши його ранньою весною.

Посадіть цибулини часнику прямо в землю або висадіть їх у маленькі горщики, якщо у вас важкий ґрунт. Часник також можна посадити у великий контейнер.

Як садити часник на зиму?

Більшість сортів часнику найкраще висаджувати пізно восени або ранньою зимою, оскільки зубчикам потрібен період холодної погоди, щоб перетворитися на цибулини.

Переконайтеся, що ваш ґрунт для часнику очищений від бур'янів та залишків літніх культур.

Перед посадкою часнику викопайте трохи саморобного компосту або гною, що добре перепрів, і добре розрівняйте граблями.

Вставте зубчики або використовуйте ківш, щоб зробити лунки на відстані 15 см один від одного, залишаючи 30 см між рядами.

У холодних регіонах вам може знадобитися накрити часник ковпаком на зиму. Цей додатковий захист стимулюватиме зростання коренів, тому рослини будуть готові до зростання наступної весни.

Джерело: gardenersworld .