Осіннє підживлення чагарників, саду та рослин призводить до красивого, здорового весняного саду.

Розуміння, чим підживити дерева та кущі восени – допоможе вашому саду простіше перенести зимовий період.

Підживлення дерев і кущів восени допомагає рослинам бути витривалішими, коли температура падає.

Садівники також рекомендують вносити добрива пізно восени, ближче до кінця жовтня або початку листопада.

Це застосування стане каталізатором останнього шаленого зростання коріння і дійсно дасть вашим рослинам трохи витривалості в холодні місяці.

Отже, чим підживити дерева та кущі восени?

Спробуйте добрива 101.

Є кілька моментів, які потрібно знати, коли справа доходить до внесення добрив.

В основному, що позначають літери N, P та K? "N" - це перша цифра в списку, яка відповідає кількості азоту в суміші.

Азот важливий, тому що він сприяє зростанню листя. "P" означає фосфор, і це хімічна речовина, яка запускає зростання коренів у рослин.

Хоча прохолодна осіння температура створює враження, що ваші дерева та кущі мертві або перебувають у стані спокою, під землею все ще відбувається багато всього — переважно зростання коренів.

Добриво з високим вмістом фосфору сприяє сильному, здоровому зростанню коріння зараз, що призводить до більш красивих та пишних рослин навесні.

Остання літера «К» означає калій, важливий для адекватної роботи клітин та загального здоров'я рослин.

Різні види рослин, квітів, чагарників та дерев мають різні потреби у добрива.

Джерело: directnativeplants .

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.