На Черкащині бандити побили українського ветерана та змусили його вибачатися на камеру.

У місті Сміла Черкаської області кримінальний авторитет побив військовослужбовця і змусив його вибачатися за те, що той заступився за своїх батьків. Інцидент, що викликав значний резонанс в інтернеті, привернув увагу Національної поліції.

Військовослужбовець, який перебував на лікуванні, опублікував у Facebook пост про інцидент, що стався з його батьками. На дорозі невідомі створили аварійну ситуацію і проявили агресію щодо літніх людей.

До інциденту був причетний місцевий кримінальний авторитет на ім’я Долтенко. Він побив військового і примусив його записати відео з вибаченнями, де військовий заявляє, що в аварії винні його батьки. На відео помітні сліди побиття на обличчі військового.

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, висловив своє обурення щодо інциденту у Смілі, назвавши його ганебним. Він підкреслив, що цей випадок має бути під особистим контролем міністра внутрішніх справ та генерального прокурора.

Арахамія звернувся з офіційними запитами до Міністерства внутрішніх справ і Офісу генерального прокурора, а також попросив профільний комітет Верховної Ради здійснити контроль над ситуацією.

Згідно з інформацією від Національної поліції, слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали розслідування за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі. Провадження ведеться за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Крім того, керівництво Головного управління Національної поліції ініціювало службове розслідування щодо дій поліцейських. Розслідування перебуває під контролем Голови Національної поліції.

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