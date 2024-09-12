Національний банк України посилив обмеження на використання карток за кордоном. Зокрема було встановлено нові ліміти на купівлю певних товарів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ. Розповідаємо, яких категорій товарів торкнеться.

Так, з 10 вересня Національний банк України запроваджує нові обмеження на використання карток за кордоном. Тепер щомісячний ліміт на купівлю певних товарів за кордоном становитиме 100 000 грн. Це обмеження стосуватиметься таких категорій товарів:

Годинників

Ювелірних виробів

Виробів зі срібла

Коштовного каміння

Монет

Марок

Окрім того, обмеження також будуть застосовані до розрахунків з агентами з нерухомості. Ліміт на сплату комісій, оплату за проживання та інші супутні витрати складе 500 000 грн.

Національний банк пояснив, що ці заходи допоможуть уникнути спроб обійти встановлені обмеження та зменшити відплив капіталу з України. Нова політика набирає чинності з 10 вересня.

Нагадаємо також, що в Україні спостерігається зростання кількості фальшивих гривень. За результатами першого півріччя 2024 року, на кожен мільйон справжніх банкнот припадає 3,4 підробки, що на 62% більше, ніж у минулому році.

Незважаючи на зростання кількості підробок, в НБУ запевнили, що ситуація не є критичною. Перед початком повномасштабного вторгнення росії показник фальшивок був значно вищим – 7,1 на 1 мільйон справжніх банкнот.

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