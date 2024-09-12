Є кілька речей, які ви можете зробити восени, щоб ваші тюльпанові клумби були сповнені прекрасних тюльпанів цієї весни!

Читайте далі, щоб дізнатися, коли садити тюльпани восени, як вибрати правильний час, купити цибулини, правильно їх посадити та доглядати за ними як професіонал.

Час садити цибулини тюльпанів – осінь. Однак, швидше за все, почнете бачити рекламу, каталоги та стенди з ними ще на початку вегетаційного періоду.

Незалежно від того, чи плануєте ви замовляти цибулини тюльпанів поштою або купувати їх у садовому центрі, вам слід спочатку вивчити марку тюльпанів та/або виробника, щоб переконатися, що вони мають репутацію виробника високоякісних, вільних від хвороб цибулин та своєчасної доставки.

Цибулини тюльпанів слід садити пізно восени. Це має статися після того, як мине потенційна хвиля тепла, але до того, як земля фактично замерзне.

Перш ніж дізнатися, коли садити тюльпани восени, Вам потрібно переконатися, що ви дали рослинам достатньо часу, щоб відростити коріння, перш ніж вони увійдуть у стан спокою, але не дали їм часу, щоб пагони виросли передчасно.

Внесіть у ґрунт для тюльпанів компост, пісок та/або торф'яний мох, щоб покращити глинисті грядки.

При необхідності збагатіть піщані або суглинні ділянки органічною речовиною, компостом та додатковим ґрунтом.

Тюльпанам восени на грядці потрібні тепло і світло, щоб вийти зі стану спокою та почати цвісти. Вам потрібно буде посадити цибулини в місці, яке отримуватиме 6 годин прямого сонячного світла щодня.

Джерело: epicgardening.

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