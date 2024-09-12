Після виникнення проблем, було подано заяву до правоохоронних органів з приводу розтрати коштів.

У медичному батальйоні "Госпітальєри" спалахнув скандал через підозри в привласненні коштів. Так, колишню працівницю батальйону Анну Скольбушевську, позивний "Адмірал Няв", звинувачують у несанкціонованому використанні коштів, зібраних у рамках благодійних зборів. Про це повідомили "Госпітальєри" в соцмережі Х.

З 2022 по 2023 рік Анна Скольбушевська, відома в твітері під ніком "Адмірал Няв", організовувала благодійні збори для медичного батальйону "Госпітальєри". 15 грудня 2023 року вона здійснила останній платіж на рахунок фонду та завершила свою роботу в організації.

Однак до червня 2024 року Скольбушевська продовжила збирати кошти від імені "Госпітальєрів". Внутрішнє розслідування батальйону виявило, що зібрані кошти були витрачені не за призначенням: "Адмірал Няв" використовувала їх на особисті потреби, такі як азартні ігри, розкішні подорожі Європою, квитки на концерти та інші розваги.

"Анна має серйозні проблеми зі здоровʼям та узалежнення, які приховувала. Її численні історії виявилися неправдивими", – стверджують у батальйоні.

"Госпітальєри" виключили Анну Скольбушевську зі свого складу, забравши її шеврони та всю символіку. Наразі подано заяву до правоохоронних органів з приводу розтрати коштів. За інформацією від "Госпітальєрів", Скольбушевська зараз перебуває на лікуванні. Інші особи, причетні до цієї ситуації, або були виключені з батальйону, або проходять перевірку.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.