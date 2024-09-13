Якщо земля на городі виглядає сухою та непривабливою з жовто-коричневими плямами, швидше за все, вам потрібно з'ясувати, як відновити родючість ґрунту та зберегти його.

Про це повідомили на youtube-каналі "Жива Земля".

Як відновити родючість ґрунту:

Додайте органічний компост.

Компост — це суміш листя, висушених рослин і рослинних відходів, що розклалося, яку можна використовувати як добрива для поліпшення здоров'я грунту.

Він також живить черв'яків та інші організми, присутні в землі, і зберігає її пухкою для збільшення аерації.

Він допомагає ґрунту утримувати вологу та захищати траву та рослини від шкідників та хвороб. Використання органічного компосту як добрива - відмінний спосіб переробки відходів, що біорозкладаються.

2. Запобігання затвердінню ґрунту.

Якщо ви паркуєте машину на газоні або тримаєте важку техніку, є велика ймовірність, що газон страждає від ущільнення ґрунту. Твердий або спресований грунт не дозволить воді та поживним речовинам досягати коріння трави і зробить газон похмурим і безплідним. Грунт повинен бути пухким, щоб трава і коріння рослин могли поширюватися у пошуках води.

Це також допомагає мікроорганізмам вільно переміщатися під нею та перетворювати органічні речовини на поживні речовини.

3. Проведіть аналіз ґрунту.

Відновити родючість ґрунту – це не одноденний процес. Це те, що ви робите безперервно, рік у рік. Ось чому необхідно перевіряти ваш ґрунт кожні кілька років. Тест ґрунту допоможе вам визначити рівень pH у ґрунті. Високий рівень pH вважається токсичним та його слід уникати. Тест також покаже кількість калію (K), кальцію (Ca), сірки (S) та інших поживних речовин, присутніх у ґрунті, і чи перебувають вони у потрібній кількості.

4. Мульчуйте поверхню ґрунту.

Мульчування це процес, при якому на поверхню грунту наносять шари гною або компосту. Це не лише допомагає підтримувати вологість ґрунту, а й контролює його температуру. При правильному виконанні мульчування може значно підвищити родючість ґрунту. Оскільки мульча повільно розкладається, вона забезпечує поживними речовинами хробаків та комах, що знаходяться під нею, та підтримує цикл ґрунтових процесів.

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