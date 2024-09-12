Наразі адвокат та позивач звернулися до суду з метою скасування наказу про мобілізацію та звільнення чоловіка з армії.

У медіа з’явилася інформація про те, що Дрогобицький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки мобілізував громадянина, який мав бронювання від проходження військової служби. У зв'язку з цим громадянин подав до суду заяву з вимогою звільнити його від служби в армії. ТЦК мобілізували чоловіка, який на момент вручення повістки мав бронювання.

Про це розповів адвокат мобілізованого Володимир Сольський. У Львівському ТЦК відреагували на скандал.

За словами громадянина, 27 липня 2024 року Дрогобицький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки мобілізував та направив для проходження служби мешканця Борислава, хоча 23 липня 2024 року він вже був заброньований відповідно до наказу Мінекономіки України від 23.07.2024 та мав відстрочку від призову до 25.01.2025.

Мобілізований подав скаргу до Львівського окружного адміністративного суду, і суд відкрив адміністративне провадження у цій справі.

Адвокат Володимир Сольський зазначає, що його клієнт повідомив воєнкомів про наявність бронювання і надав лист з місця роботи, де зазначалося про бронювання та прохання надати кілька днів для подачі решти необхідних документів.

Наразі адвокат та позивач звернулися до суду з метою скасування наказу про мобілізацію та звільнення чоловіка з армії. Відомо, що на даний момент він проходить службу в навчальному центрі ЗСУ.

Львівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував ситуацію, вказавши, що громадянин 1971 року народження, який був працівником одного з супермаркетів, не був включений до списку заброньованих співробітників, надісланого в РТЦК та СП.

Хоча заклад дійсно бронював певних своїх працівників, у надісланому документі прізвище цього громадянина відсутнє. РТЦК не отримував жодної інформації про інше бронювання цього громадянина.

Таким чином, мобілізація громадянина відбулася відповідно до норм закону. Він був визнаний придатним до військової служби рішенням військово-лікарської комісії і на даний момент проходить службу, виконуючи свої обов'язки.

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