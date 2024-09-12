Він категорично відмовився отримувати повістку та не з'явився на відправлення до військової частини.

У Запоріжжі засудили чоловіка, який отримав дві повістки під час мобілізації, проте уникав призову. На суді чоловік заявив, що він готовий сісти до в'язниці лиш би не вступати до ЗСУ. Про це йдеться у вироку Хортицького районного суду Запоріжжя.

Згідно з даними суду, чоловік у травні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Він категорично відмовився отримувати повістку та не з'явився на відправлення до військової частини. У червні 2024 року ситуація повторилася.

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що його батько був католиком, що вплинуло на його релігійні погляди. Згодом він став "свідком Єгови". У травні 2024 року йому порадили звернутися до територіального центру комплектування для отримання відстрочки від мобілізації та заявив, що його "не мобілізують через Бога". При відвідуванні ТЦК він був направлений на ВЛК, яка підтвердила його придатність до мобілізації та видала повістку.

Чоловік стверджував, що не підписував жодних документів, і коли до нього приїхала поліція, він знову звернувся до територіального центру комплектування, де вкотре відмовився від мобілізації.

Житель Запоріжжя заявив, що не може служити через свої релігійні погляди, але готовий працювати "психологом після завершення війни і надавати допомогу бійцям". Він також зазначив, що не боїться ув'язнення і вважає, що це дозволить йому зайнятися саморозвитком, проте служити в армії не буде.

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

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