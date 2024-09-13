Їм загрожує до 12 років ув'язнення, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Четверо жителів Тернопільщини, зловживаючи своїм службовим становищем, викрали безпілотники з поштових відправлень на загальну суму близько 6 мільйонів гривень. Зловмисники перепродавали квадрокоптери через інтернет. У разі доведення вини, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Подробиці повідомили у прес-служі Нацполіції.

Кіберполіцейські разом зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, викрили діяльність злочинної групи. Учасники групи заволоділи коштами громадян під виглядом закупівлі та продажу дронів.

Протиправну діяльність організували двоє мешканців Тернополя, один із яких на момент злочину обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу. Начальник залучив до злочинної схеми своїх підлеглих.

Фігуранти привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб українських захисників. Після цього зловмисники перепаковували відправлення, заповнюючи порожні коробки аналогічним за вагою та габаритами непотребом.

Зловмисники продавали крадені квадрокоптери в інтернеті за цінами нижчими за ринкові. Товари відправляли з відділення, де працював один із організаторів. Оплату за крадене вони отримували через підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один з фігурантів навіть зареєстрував ФОП, щоб отримувати платежі за продаж краденого майна.

Таким чином, зловмисники привласнили вміст 26 відправлень для українських воїнів, що оцінюється в майже 6 мільйонів гривень.

Фігурантам висунули підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років ув'язнення, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років, а також конфіскацією майна.

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